Тюменцы выступят на масштабном музыкальном фестивале Ural Music Night

| Фото: АнтиТема | Фото: АнтиТема

Тюменские группы Ajazzle Club, Witness и "АнтиТема" выступят на международном фестивале Ural Music Night (UMN, Уральская музыкальная ночь) в Екатеринбурге 28 июня.

В отборе на площадки UMN участвовала 21 группа из Тюмени. Для тюменских рокеров, впервые пробившихся на сцену популярного фестиваля, важно оказаться в атмосфере уральского рока.

"На фестиваль поступило более 700 заявок. Это большое мероприятие, на котором выступят не только музыканты со всей России, но и зарубежные исполнители. Как люди играют, что играют? Только на нашей сцене в гриль-баре "Однерка" выступит одиннадцать команд. Я никого из них не знаю. Интересно пообщаться с ними, узнать, что играют малоизвестные молодые ребята", – поделился вокалист группы АнтиТема Дмитрий Малых.

Фьюжн-команда Witness будет играть сразу на двух площадках в 21 час в Angelo jazz place (Площадь 1905 года, ул. 8 марта, 13) и в 0 часов 50 минут в ресторане Grand Урюк (ул. Сакко и Ванцетти, 64). "В прошлом году мне посчастливилось быть на Ural Music Night в качестве зрителя. Очень атмосферный фестиваль, музыка повсюду, музыка на любой вкус, люди улыбаются, в общем, кайф!", – сказал музыкант Witness Лев Вдовин.

| Фото: Witness | Фото: Witness

Уже побывавшие год назад на сценах UMN prog-rock команда Vajazzle Club в этот раз решила ограничиться одним выступлением, но на уличной площадке Emergenza. Артисты счастливы, что находят в Екатеринбурге отклик публики. Они вспоминают, как люди, которые шли мимо на выступление именитых хедлайнеров, задерживались, чтобы послушать Vajazzle Club. По словам вокалистки группы Марии Костаревой, они часто выступают в столице Свердловской области, тогда как в родном городе остаются не у дел – нет спроса аудитории.

"Таких фестивалей как Ural Music Night нет нигде в России. Весь город – сплошная музыкальная энергия. Уральская ночь музыки пропитана духом свободы и открытости так же, как великие фестивали прошлого. Сейчас этого очень не хватает, это редкость. На UMN совсем другой уровень. Очень радует, что за этим уровнем не обязательно ехать в Москву или Питер", – сказала участница UMN.

| Фото: Vajazzle Club | Фото: Vajazzle Club

"На границе Европы и Азии" – так обозначили место встречи организаторы UMN. Фестиваль соберет в Екатеринбурге 2 тыс. 500 музыкантов из 20 стран. Слушатели смогут ознакомиться с 60 направлениями музыки, которая будет звучать с 75 бесплатных концертов столицы Урала. В хедлайнерах – российские исполнители Хаски, певица Рита Dакота, оркестр "Виртуозы Москвы", группа "Запрещенные барабанщики", диджеи Filatov & Karas, а также зарубежные коллективы Dschinghis Khan (Германия), Iglooghost (Великобритания), Subterranean street Society (Дания), The blind suns (Франция), Shalosh (Италия), Brainstorm (Латвия) и многие другие.

Международный фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 28 июня в пятый раз. Годом ранее он привлек почти 200 тыс. гостей, для которых работали 100 площадок. Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

Ирина Ромашкина