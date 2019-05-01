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Тюменская пенсионерка выиграла на зарядке путевку в Сочи

Общество, 16:54 27 мая 2019

департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Участница проекта "Спортивный заряд" Анна Мишкина выиграла путевку в Сочи, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Розыгрыш сертификата от фитнес-клуба "Мастер" на бесплатный отдых в Сочи прошел среди 70 человек, пришедших на зарядку в Комсомольский сквер 25 мая.

75-летняя Анна Мишкина вместе с подругами регулярно занимается скандинавской ходьбой и ведет активный образ жизни, поэтому с удовольствием присоединилась к проекту. По ее словам, о предстоящем розыгрыше узнала от дочери, которая прочла об этом в социальных сетях.

“Я даже не верила, что можно на самом деле выиграть. По дороге в сквер разговаривали с подругой о том, что все победители, наверное, уже определены, а тут вот… Я очень рада!", - рассказала пенсионерка.

Руководитель фитнес-клуба “Мастер” Александр Калинин заявил, что подобные розыгрыши будут проводиться и дальше. Цель подобных акций привлечь людей к участию в зарядках на спортивных площадках.

"Давайте наберем 200, 300, 500 человек, чтобы весь парк наполнился людьми, и мы все вместе будем заряжаться позитивом и становиться здоровее", - добавил Александр Калинин.

Напомним, "Спортивный заряд" по субботам и воскресеньям приглашает тюменцев в 9 часов на три площадки: Комсомольский сквер , парк "Затюменский", парк "Гилевская роща".

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# здоровый образ жизни , сквер Комсомольский , спортивный заряд

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