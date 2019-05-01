  • 27 мая 201927.05.2019понедельник
  • USD64,6106
    EUR72,3186
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер южный

Роспотребнадзор советует покупать овощи и фрукты в местах санкционированной торговли

Общество, 18:54 27 мая 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Покупать овощи и фрукты следует только в местах санкционированной торговли, где ведется контроль за качеством и безопасностью продукции, сообщает Роспотребнадзор.

При покупке необходимо обращать внимание на их внешний вид и условия хранения, при необходимости спросить у продавца сопроводительные документы на продукцию.

С сезоном урожая в Интернете активизировались и продавцы различных портативных устройств и экотестеров, которые обещают якобы оказать помощь потребителю в выборе плодоовощной продукции. Потребителям навязывается покупка устройств со средней ценой от 5 до 8 тыс. рублей, которые будто бы способны определить наличие и количество нитратов в плодоовощной продукции. При этом в рекламных аннотациях не указывается, что данные приборы по сути замеряют лишь электропроводимость, сопроводительные документы на приборы зачастую выданы с нарушениями.

Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими институтами проводит исследование наиболее широко представленных на рынке моделей портативных нитратомеров для оценки объективности и достоверности результатов их измерений.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# нитраты , овощи , торговля

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:08 27.05.2019Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding – победитель Effie Russia Awards 2019
18:54 27.05.2019Роспотребнадзор советует покупать овощи и фрукты в местах санкционированной торговли
18:43 27.05.2019Венский вальс в Тюмени запомнится тюменцам надолго
18:32 27.05.2019Памятный знак "Я родился в Югре" станет подарком для новорожденных