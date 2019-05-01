Роспотребнадзор советует покупать овощи и фрукты в местах санкционированной торговли

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Покупать овощи и фрукты следует только в местах санкционированной торговли, где ведется контроль за качеством и безопасностью продукции, сообщает Роспотребнадзор.

При покупке необходимо обращать внимание на их внешний вид и условия хранения, при необходимости спросить у продавца сопроводительные документы на продукцию.

С сезоном урожая в Интернете активизировались и продавцы различных портативных устройств и экотестеров, которые обещают якобы оказать помощь потребителю в выборе плодоовощной продукции. Потребителям навязывается покупка устройств со средней ценой от 5 до 8 тыс. рублей, которые будто бы способны определить наличие и количество нитратов в плодоовощной продукции. При этом в рекламных аннотациях не указывается, что данные приборы по сути замеряют лишь электропроводимость, сопроводительные документы на приборы зачастую выданы с нарушениями.

Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими институтами проводит исследование наиболее широко представленных на рынке моделей портативных нитратомеров для оценки объективности и достоверности результатов их измерений.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.