Слова только мешают понимать друг друга, показали тюменские кукольники взрослым и детям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Маленький принц" по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери восстановили в репертуаре Тюменского театра кукол после семилетнего перерыва. Постановка открыла проект "Сказки для взрослых".

Одним из первых оценил новую работу постоянный посетитель Тюменского театра кукол Дмитрий Пустозёров. Он пришел в театр один, перед началом немного побеседовал с его директором Василием Пустыльниковым. "Мне нравятся куклы и постановки. Я видел много спектаклей. "Маленького принца" я даже читал. Правда, мне всего восемь, но мама сказала, что для меня это не взрослый спектакль. Потому что я рассуждаю по-взрослому", – пояснил театрал.

В фойе посреди зала стоял, казалось, настоящий самолет, на световом экране из песка рождались иллюстрации из любимой книги, красивая дама в красном предлагала сфотографироваться с ярко-желтой змеей, а за столом маленький летчик в шлеме просил: "Нарисуй барашка".

Игрушка-конструктор, собранная актерами, рассыпается посреди пустыни – обломки самолета разлетаются по сцене и становятся частью спектакля. Из деталей Лётчик (актер Александр Ганичев) мастерит истории для Маленького принца (актер Антон Нестеренко). Зритель легко забывает, что куклы собирают актеры, в том числе, благодаря игре света – с его помощью художник Елена Волкова показала космос "Маленького принца". Всего в спектакле задействовано восемь актеров. В повествовании они даже исполняют танец шляп и изображают розовые сады. Кстати, все герои сказки тоже оказываются в шляпах.

По словам режиссера сказки Натальи Явныч, театр кукол – это образный театр. Как правило, для постановок кукольников специально пишутся пьесы, спектакли всегда требуют адаптировать литературный материал. Театр кукол минимально нуждается в диалогах, он требует очень много действий и визуализации. "Маленький принц" – это материал для взрослых, уверена режиссер.

"Только когда мы вырастаем и получаем опыт, мы понимаем то, что теряем. Мы уже не так невинно относимся к теме смерти. Мы уже готовы в себе разглядеть пороки. Ребенок легче шагает по этой жизни, а взрослый чаще задумывается – кто я, зачем я шагаю по этой земле? Как бы ни банально звучали эти вещи, они про наш спектакль. Наша история про то, как человек может соединиться со своим внутренним ребенком и вернуться к себе настоящему", - убеждена Наталья Явныч.

Постановка заявлена с маркировкой 12+. Но артисты позиционируют работу как спектакль для взрослых. Тюменские кукольники хотят разрушить стереотип, будто театр кукол – для детей.

"В 70-х годах, когда работал другой творческий коллектив, взрослые спектакли были востребованы. Но тогда не было даже видеосалонов, не говоря уже об Интернете. Тогда был развит театр кукол для взрослых. В свое время я попытался поднять это направление, но не получилось. Сегодня у нас новая волна. Надеюсь, она будет удачной, а проект будет длительным", – высказал мнение Василий Пустыльников. Следующий показ спектакля пройдет в новом театральном сезоне.

Ирина Ромашкина