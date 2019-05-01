Памятный знак "Я родился в Югре" станет подарком для новорожденных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Игрушки для младенцев, органайзер-сундучок, в котором можно хранить бирки новорожденного, памятный знак с надписью "Я родился в Югре" могут включить в подарок новорожденным, сообщает правительство ХМАО-Югры.

"Это должны быть не только необходимые малышу вещи, но и то, что будет напоминать ему о Югре, его родине", — сказала председатель общественного совета Ольга Сидорова.

Выбор надо сделать из предлагаемых 46 предметов. Перечень вещей для подарка сформировали по результатам опроса югорчан и сотрудников подведомственных учреждений департамента, работающих с семьями. В списке – одежда, средства гигиены, игрушки для младенцев.

Из предложенных предметов сформируют три варианта подарка, которые будут размещены на сайте департамента социального развития Югры. Муниципальные образования организуют голосование. Результаты представят на заседании координационного совета по реализации демографической и семейной политики в Югре.

Как сообщает департамент социального развития ХМАО, подарок новорожденным, родившимся в Югре, планируют вручать с 1 января 2020 года при выписке из родильного отделения.