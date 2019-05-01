В тюменской круглой бане могут открыть планетарий

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Планетарий может открыться в круглой бане. Предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Гудов планирует представить свой проект на рассмотрение администрации Тюмени.

Если тюменские власти одобрят создание планетария, начнется проектирование, сам объект будет введен в эксплуатацию через 2,5 -3 года.

"Мы уже вели переговоры с тюменской администрацией, власти заинтересованы в создании планетария. Мы планируем, что год уйдет на его проектирование, еще год на строительство. Потратить планируется около 150 миллионов рублей. Часть этих средств уйдет на реконструкцию здания - необходимо укрепить фундамент, отремонтировать кровлю. Остальные средства пойдут на покупку оборудования", - рассказал он.

Начинка планетария ничем не будет уступать западным аналогам. Здесь установят инновационное российское оборудование. Кроме того, Евгений Гудов планирует создать в Тюмени научно-техническое пространство YotaLab.

Евгений Гудов является основателем "Планетария № 1" в Санкт-Петербурге, который стал самым большим в мире и попал в Книгу Рекордов Гиннеса. При этом, если Московский планетарий стоил государству 5 млрд рублей, то проект питерского планетария обошелся менее, чем в 500 млн рублей.

Любовь Голышева