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28 мая в Тюмени: летняя жара в сопровождении ветра и дождя

Общество, 07:30 28 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 27 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 28 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность в течение дня. Утром поморосит дождь, небольшие осадки ожидаются и к вечеру. Южный ветер к обеду изменит направление на западное. Его скорость составит 3-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление понизилось до 752 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 13 минут. Долгота дня составит 17 часов 16 минут.

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# погода , погода в Тюмени

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