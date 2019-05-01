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В Тюмени пройдет второй этап соревнований "Суворовский натиск"

Спорт, 08:51 29 мая 2019

Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Второй этап комплексных соревнований "Суворовский натиск" пройдет на базе центра "Аванпост" 31 мая. Открытие в 10 часов, сообщают организаторы.

Участникам предстоит пройти тестирование по огневой и тактической подготовке, выполнить упражнения по практической стрельбе с использованием охолощенного пистолета, страйкбольного и пейнтбольного оборудования.

Необходимо будет выполнить упражнения по метанию учебных гранат, решить ситуационные задачи и пройти полосу препятствий с использованием охолощенного пистолета, страйкбольного, пейнтбольного и лазертаг оборудования. А также продемонстрировать навыки маскировки, составить карточку огня, определить дальность до цели.

Напомним, победителем первого этапа, который прошел 11 и 12 мая в с. Нижняя Тавда, стала команда Тобольска. За победу во втором этапе будут бороться 10 команд из городов и районов Тюменской области.

Заключительный, третий, этап пройдет 1 и 2 октября в Ялуторовске.

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# суворовский натиск , центр Аванпост

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