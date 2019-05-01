Аэропорт Рощино открыл новую чартерную программу

| Фото: www.tjm.aero | Фото: www.tjm.aero

Туроператор "TUI" совместно с аэропортом Рощино открыли чартерную программу в Турцию на рейсах авиакомпании "Ямал", сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Вылет рейса YC9308 состоялся 26 мая в 2 часа на комфортабельном воздушном судне типа Airbus А320 авиакомпании "Ямал".

| Фото: www.tjm.aero | Фото: www.tjm.aero

В здании аэровокзала для всех вылетающих пассажиров были организованы угощения с изображением флага восточной страны и символикой туроператора "TUI".

Руководство аэропорта Рощино поздравили первого пассажира на рейсе - Екатерину Сташковскую, ей был вручен сертификат на годовое обслуживание в бизнес-зал.

| Фото: www.tjm.aero | Фото: www.tjm.aero

В рамках чартерной программы туроператора вылеты на воздушных судах авиакомпании "Ямал" будут осуществляться до 14 октября 2019 года включительно.