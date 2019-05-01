В тушении пожаров на Ямале помогут тюменцы

| Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Дополнительную технику и специалистов привлекут в самые пиковые периоды лесных пожаров на Ямале, сообщает ИА "Север-пресс".

Соглашение о сотрудничестве заключено между Ямалом и Тюменской областью. Комиссия по чрезвычайным ситуациям сформировала оперативный штаб, который будет служить координационным центром.

Особое внимание в этом году уделят противопожарной защите населенных пунктов. Природные пожары угрожают 33 населенным пунктам округа — это города, поселки и два садово-огороднического товарищества. Сейчас проводится анализ состояния их защищенности. Для этого впервые задействовали ресурсы единой картографической системы автономного округа. До конца июня все населенные пункты должны закончить обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос.

Десять населенных пунктов Ямала уже оборудовали системой дистанционного мониторинга пожарной опасности и лесных пожаров, установили 24 интеллектуальные камеры – "Лесохранитель" и "Лесной дозор". Системы планируется внедрить еще в 15 муниципалитетах.

Вся территория лесного фонда Ямала расположена в авиационной зоне охраны лесов. Подписаны все необходимые госконтракты для привлечения авиации для патрулирования, доставки сил и средств и тушения пожаров. В качестве профилактики пожаров до конца сезона проведут очистку прилегающей к лесам местности, а также специальные группы из муниципалитетов будут патрулировать территорию на земле. Планируется обновить парк патрульных автомобилей и приобрести 15 бортовых комплексов "Ясень БКПО".

"В этом году впервые будет проводиться мониторинг пожарной опасности на землях сельскохозяйственного назначения и запаса — по трем маршрутам протяженностью 1 тысяча 608 километров. Это позволит не только сократить время обнаружения пожаров на землях указанной категории, но самое главное – защитить кочевое население от возможной угрозы тундровых пожаров", — сказал заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.