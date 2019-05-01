К морю поедут отдыхать 60% россиян, рассказали эксперты

| Фото: atorus.ru | Фото: atorus.ru

Более 60 % российских туристов планируют поехать на море летом 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на momondo.ru.

Специалисты сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей и опросили более 2 тыс. респондентов, чтобы узнать, где они собираются отдыхать в июне, июле и августе.

Выяснилось, что пользователи чаще всего ищут билеты в Бургас, Барселону и Тиват. Последний потеснил Анталью и стал одним из самых бюджетных направлений. Добраться до черногорского курорта можно, заплатив 18,2 тыс. рублей за перелет в оба конца. Одним из самых востребованных международных направлений также стала Грузия. Туристы потратят на билет в Тбилиси в среднем 16,2 тыс. рублей.

Значительно вырос интерес россиян к турам на Сицилию.

"По сравнению с прошлым летом количество запросов на рейсы в Палермо возросло на 102 процента", – рассказала представитель сервиса Ирина Рябовол.

За билет в этот город туристам придется заплатить в среднем 20,7 тыс. рублей.

На 36 % вырос спрос на Батуми, куда можно улететь, потратив 19,3 тыс. рублей.

Динамика интереса к "домашним" направлениям не изменилась. За пляжным отдыхом россияне по-прежнему едут в Краснодарский край. В 2019 году билеты в Сочи обойдутся в среднем в 13,5 тыс. рублей, это самое бюджетное среди наиболее востребованных курортных направлений внутри страны.