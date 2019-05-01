Тюменские врачи спасли жизнь женщине, лицо которой проткнула ветка

| Фото: пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Жизнь женщине, в лицо которой воткнулась ветка, сохранили врачи ОКБ №2 в Тюмени, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

62-летняя жительница с. Казанское Танзиля Юсупова 12 мая отправилась в лес собирать травы. В какой-то момент она решила сорвать несколько молодых веток дикой смородины, чтобы дома заварить чай.

Перед ягодным кустом лежала старая засохшая осина. Женщина не стала ее обходить, а решила дотянуться до куста. Эта неосмотрительность привела к беде – Танзиля потеряла равновесие и упала лицом прямо на осину. Сук проткнул ее лицо почти насквозь.

Женщина потеряла сознание. Очнувшись, она никого не могла позвать на помощь – в лесу находилась одна, телефона при себе не было. Танзиля не стала вынимать сук из лица, а аккуратно отломила его от дерева, и, придерживая ветку рукой, направилась в деревню.

Заметившие женщину односельчане усадили ее в автомобиль и отвезли в медпункт. Фельдшер оказала первую помощь и вызвала скорую. Бригада доставила пострадавшую в Областную клиническую больницу №2 в Тюмень.

В приемном отделении Танзиле под анестезией осторожно спилили часть ветки – она отставала от лица на 60 сантиметров и не позволяла поместить пациентку в аппарат МРТ, чтобы оценить степень повреждения внутренних органов и структур челюстно-лицевого скелета. После выполнения диагностической процедуры Танзилю направили в операционную. На удаление сучка длиной около 25 сантиметров и диаметром почти 4 сантиметра челюстно-лицевому хирургу приемного отделения ОКБ №2 Денису Ермакову потребовалось полчаса.

“Пациентка и медицинские работники, оказывавшие ей помощь до поступления в стационар, поступили правильно, что не стали самостоятельно извлекать инородное тело. Это могло привести к большой кровопотере и поставило бы под угрозу жизнь пострадавшей”, – отметил челюстно-лицевой хирург ОКБ №2 и лечащий врач Александр Маринин.

В отделении стационара врачи сделали все возможное, чтобы не допустить развитие воспалительного процесса – ветка разрушила стенки гайморовых пазух, повредила носовую перегородку, небную ямку. Риск нагноения был большим, но осложнений удалось избежать.

Несколько дней назад Танзилю выписали из стационара. О неприятном происшествии ей напоминает лишь небольшой шрам на лице. Как обещают врачи, он со временем станет почти незаметным.