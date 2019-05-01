В Ишимском пединституте продолжается парад последних звонков

| Фото: Ишимского пединститута им. П.П. Ершова | Фото: Ишимского пединститута им. П.П. Ершова

Парад последних звонков в Ишимском педагогическом институте им. П. П. Ершова (филиале ТюмГУ) продлится до 31 мая.

Открывал парад факультет математики, информатики и естественных наук. "Утерянную реликвию БГФ" искали и нашли выпускники направления "Экология, химия". Для этого привлекли Конька-горбунка, Иванушку-дурачка, волшебную шляпу и кораблик на волнах, который помог выплыть из моря трудностей и встреч с пиратами.

"Театральный капустник студенческой жизни" представили выпускники направлений "Технологическое образование и информатика", "Математика, физика", "Математика, информатика". Они спели частушки, заставили ходить на руках, разыграли музыкально-текстовую антрепризу "О жизни студентов замолвите слово", получили напутственные речи от преподавателей и студентов 4 курса в сопровождении фейерверков, передали будущим выпускникам мудрость совы. Преподавателям вручили соответствующие дипломы: железная леди, мистер бдительность, мисс зрительских симпатий, неуловимая личность и другие.

"Агенты 1151" раскрыли суть подготовки по направлению "Психология и социальная педагогика". За четыре года агенты, внедренные в состав студентов института, прошли хорошую школу секретного мастерства, научились, не привлекая к себе внимания, помогать решать проблемы бизнеса, семьи и образования.

"Учеба – дело серьезное! А вот на последнем звонке студенты с удовольствием веселятся. Ведь творческие способности учителя – это один из секретов успеха его педагогической деятельности", - подчеркнула менеджер по пиар и рекламе вуза Любовь Козуб.

Инна Кондрашкина