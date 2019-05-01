Конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области": прием заявок продолжается

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и региональный этап Всероссийского Конкурса Программы "100 лучших товаров России" 2019 года продолжается.

Конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области" проводится по следующим номинациям: "Продовольственные товары", "Непродовольственные товары для населения", "Продукция производственно-технического назначения", "Изделия народных и художественных промыслов", "Услуги для населения" (в том числе в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, санаторно-оздоровительные, туристические, гостиничные и так далее), "Услуги производственно-технического назначения", "Региональный франчайзинг".

Его участниками могут стать предприятия и организации различных организационно-правовых форм и объемов производства.

Организации и индивидуальные предприниматели, чьи товары и услуги стали лауреатами и дипломантами конкурса, награждаются призами и дипломами Правительства Тюменской области. Для участников номинации "Продовольственные товары" утвержден специальный диплом, который будет присвоен продукции, обогащенной полезными веществами.

Итоги конкурса будут размещены на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Победители вправе маркировать товары и услуги знаком конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" - высшим знаком в области качества на территории Тюменской области.

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" Региональная комиссия по качеству выявляет предприятия, достойные для выдвижения на федеральный этап конкурса и направляет материалы в дирекцию программы.

Заявки на участие в конкурсах с необходимым перечнем документации необходимо подать до 21 июня 2019 года в ФБУ "Тюменский ЦСМ" по адресу: 625027, Тюмень, ул. Минская, дом 88, каб. 302.

Порядок проведения и условия участия в конкурсах размещены на интернет-сайтах: www.csm72.ru, www.100best.ru, www.admtyumen.ru.

Консультации и оказание методической помощи предприятиям-участникам можно получить в ФБУ "Тюменский ЦСМ" по телефону 20-21-43, e-mail: 100best-to@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области: 426-263, 426-026, e-mail: ulto72@yandex.ru.