Семье из села Бухтал подарили игровой комплекс к рождению восьмого ребенка

| Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Спортивный игровой комплекс получила к рождению восьмого ребенка семья Лазаревых из села Бухтал Нижнетавдинского района. Два года назад семья въехала в большой новый дом благодаря проекту "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи".

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", за это время детей в дружной семье Дианы и Кости стало больше: появился сын Мирослав. Родители решили, что места хватает в новом доме всем и мечте об еще одном сыне суждено было сбыться именно здесь.

На первом этаже расположены спальня и кухня-гостиная, ванная комната и санузел, на втором этаже — три спальни для детей и второй санузел. Двухэтажный дом общей площадью 163 квадратных метра построен на средства единороссов при значительной поддержке генерального директора ТДСК Николая Щепелина.

Пока Диана занимается домашним хозяйством, воспитывает детей, Костя, помимо основной работы, берется и за любую подработку. "Я же деревенский парень, мы оба с женой из Бухтала. С детства привык к тому, чтобы были и куры, и коровы, и поросята. В этом году планируем закончить забор и установить постройки для живности", — рассказал он.

Андрей Артюхов поздравил семью с рождением восьмого ребенка. Детей ждали не только игрушки, но и детский спортивный игровой комплекс от компании "Элитспорт", состоящий из уличной качели, горки "Рыба-кит", качалки "Конек-Горбунок" на пружине, скамейки "Жар-птицы" и песочницы. Ее предоставил руководитель фракции единороссов Думы поселка Андреевский, генеральный директор компании Рустам Арипов. Игровой комплекс установили перед домом Лазеревых, и теперь ребята из соседских домов играют там.

Рустам Арипов подчеркнул, что еще один такой игровой комплекс появится 1 июня в детском саду №110 города Тюмени. "Средства на это выделили члены фракции "Единая Россия" Тюменской областной Думы Николай Токарчук и Владимир Ульянов. Ранее активисты первичного отделения № 10 партии "Единой России" обратились к депутатам-единороссам с просьбой обновить участки для прогулок в этом дошкольном учреждении", — рассказал Андрей Артюхов. В дальнейшем подобные детские площадки порадуют воспитанников других детских садов Тюмени и области.

Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов рад, что подобная игровая площадка появилась на территории села: она способствует сближению детей. Он также подарил детям развивающие игры.

Напомним, в рамках регионального проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи" за три года построено уже 15 домов для семей с пятью и более детьми. Дома строятся без привлечения бюджетных средств, на личные средства партийцев и тех, кто присоединился к проекту.