Тюменские онкологи впервые провели протезирование глазницы

| Фото: medgorod.info | Фото: medgorod.info

Врачи "Медицинского города" прооперировали 52-летнего мужчину, у которого был диагностирован рак верхней челюсти. Тюменец обратился в больницу сразу, как только заметил новообразование, а специалисты "Медицинского города" в кратчайшие сроки провели обследование, сообщает областной департамент здравоохранения.

Опухолевый процесс распространялся очень быстро, и несмотря на своевременное обращение к специалистам, на момент операции размер новообразования составлял 5 на 6 сантиметров. Опухоль поражала гайморову пазуху, прорастала наружу в ткани щеки и оттесняла глазное яблоко. Врачи переживали, что придется удалять верхнюю челюсть и глазное яблоко вместе с содержимым орбиты.

"На операции мы увидели, что опухоль не прорастает в глазное яблоко, но проблема возникла со стенками орбиты – нижнюю и внутреннюю стенки нам пришлось удалить. Далее у нас появилась необходимость в реконструкции орбиты для того, чтобы глазное яблоко могло находится на своем месте. Мы сконструировали из титановой пластины нижнюю и внутреннюю стенки глазницы и поместили туда глазное яблоко. Помимо этого, нам удалось удалить всю опухоль с частью верхней челюсти и закрыть дефект на лице кожно-жировым лоскутом щеки", - рассказала заведующая онкологическим отделением Юлия Шубина.

Врачам удалось сохранить все функции глазного яблока, а также сохранить пациенту небо. Мужчина совсем скоро сможет вернутся к нормальной привычной жизни, ведь из дефектов у него останется только линейный рубец на щеке. Заведующая отметила, что метастазов у пациента нет, поэтому прогнозы у него положительные.