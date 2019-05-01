Горячее водоснабжение в тобольских домах будет восстановлено до конца мая

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Горячее водоснабжение в домах будет восстановлено в полном объеме до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Без горячего водоснабжения в результате неисправностей, выявленных при гидравлических испытаниях, остаются еще 14 домов. Глава города Максим Афанасьев определил крайние сроки устранения неисправностей. До 31 мая специалисты СУЭНКО должны ликвидировать все проблемы.

Напомним, что гидравлические испытания начались 13 мая, и продлились до 19 мая. За это время сотрудниками ресурсоснабжающей организации выявлено около 50 повреждений на тепловых сетях. В августе начнется следующих период подготовки и продлится чуть более 20 дней.

Максим Афанасьев дал поручение составить реестр всех технических колодцев, у которых не закрыты люки, и включить в работу селектора ответственных за организацию уличного освещения.

"Есть ряд первостепенных вопросов, которые решаются за счет грамотного обслуживания. У нас проблемы с освещением и в микрорайонах, и на центральных улицах. И нам необходимо наладить сейчас прямое взаимодействие, чтобы не было так, что люди говорят – света нет, а те, кто за него отвечает – убеждали нас в обратном", - призвал глава Тобольска.