Половина выпускников Тюменской области сдавали профильную математику

| Фото: ЕГЭ во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ во ВКонтакте

4 тыс. 800 одиннадцатиклассников Тюменской области сдавали ЕГЭ по профильной математике и столько же по базовой 29 мая.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь регионального департамента образования и науки Евгения Самохвалова.

"Такая практика - строгого выбора ЕГЭ по математике по направлениям - профиль и база - применены впервые в этом году, - рассказал она. - Для этого в феврале выпускники написали заявление, где указали, какую именно математику будут сдавать".

По словам специалистов, такой подход целесообразен. Выпускники не испытают двойного стресса. К примеру, в 2018 году 8 тыс. 200 выпускников региона сдали ЕГЭ по математике базового уровня, при этом 5 тыс. 100 из них сдали еще и профильную математику.

Для проведения единого госэкзамена в регионе было организовано 46 пунктов проведения ЕГЭ, 14 из них - в Тюмени.

"Экзамены прошли в штатном режиме. Никаких нарушений выявлено не было, - добавляет Евгения Самохвалова. - Ход экзаменов контролируют общественные наблюдатели - это 120 студентов ТюмГУ, плюс студенты из других вузов, получившие аккредитацию".

Минимальный балл для сдачи базовой математики - три, профильной - 27.

Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 11 июня, профильного уровня – 12 июня. Участники, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень для повторной сдачи экзамена в резервный срок.

31 мая 11-классники области на выбор сдадут историю и химию. 1 тыс. 40 человек выбрали историю, 1 тыс. 10 - химию.

Второй обязательный экзамен - русский язык пройдет 3 июня. Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля.

Анжела Лебедева