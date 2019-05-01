Участники конкурса "Цифровой прорыв" разработают прототипы программных продуктов

| Фото: цифровойпрорыв.рф | Фото: цифровойпрорыв.рф

Участники конкурса "Цифровой прорыв" разработают прототипы цифровых продуктов, которые помогут в решении проблем в отрасли здравоохранения, образования, транспорта, системы ЖКХ и госуслуг. Конкурс в Тюмени пройдет 20 - 21 июля, сообщают организаторы.

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявок из всех регионов России.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в "Мастерской управления "Сенеж" – образовательном центре АНО "Россия – страна возможностей".