Более двухсот сотрудников СИБУРа проверили здоровье на работе

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Более 200 человек проверили свое здоровье в рамках профилактической акции для сотрудников предприятий СИБУРа в Тобольске за два дня. Врачи сами пришли к ним на рабочее место, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

Отделение профилактики и Центр здоровья ОБ №3 организовали бесплатное обследование на выявление факторов риска заболеваний органов дыхания. Акция посвящена Всемирному дню борьбы против астмы и аллергии и Всемирному дню борьбы с курением.

Сотрудники предприятий СИБУРа смогли проверить внутриглазное давление, измерить функциональное состояние легких, проконсультироваться с врачом центра здоровья и врачом по отказу от курения.

Заведующая отделением профилактики ОБ №3 Марина Буторина подчеркнула, что одна из главных задач профилактических мероприятий — сохранение здоровья тоболяков и жителей района, многие из которых работают на заводе. Врачи отделения профилактики обращают внимание людей на их здоровье и здоровье близких. Специалисты вовремя выявляют предрасположенность к тем или иным заболеваниям, ведут профилактику вредных привычек и при обнаружении отклонений дают рекомендации пройти профильного специалиста.

К акции присоединились сотрудники областного центра медицинской профилактики. Они измерили артериальное давление у 147 человек, рассказали, как правильно производить измерения, составляли паспорт здоровья, давали полезные рекомендации по питанию и с помощью конкурсов напоминали участникам, что не надо забывать проявлять интерес к собственному здоровью.

В акции участвовал тобольский филиал областной станции переливания крови. Как отмечает заведующий станцией Валерий Щигельский, в Тобольске ежегодно наблюдается прирост населения, но количество доноров не увеличивается:

"Так, в прошлом году новых доноров пришло чуть более 100 человек, что очень мало. Сейчас в городе не более 700 доноров. Мы нацелены на то, чтобы привлечь новых доноров и рассказать, насколько благотворно донорство влияет на здоровье. И насколько важно понимать, что от нас с вами может зависеть жизнь другого человека”, — сказал он.