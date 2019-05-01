Тюменские отцы напомнят, что #ДОМАЖДУТ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция #ДОМАЖДУТ состоится в Тюменской области 1 июня, сообщают организаторы.

Она реализуется в рамках проекта "Отцовский meet-up" и федеральной акции Всероссийского совета отцов "Отцовский патруль".

Акция посвящена актуализации ответственной позиции отцов за рулем, соблюдению ими правил дорожного движения и особенно - правил безопасной перевозки детей.

С 10 часов до 11 часов 30 минут на посту ДПС федеральной трассы P-351 (на Московском тракте) представители Совета отцов при поддержке сотрудников ГИБДД организуют пит-стоп, на котором вручат водителям-отцам тематические автонаклейки акции, а их детям - светоотражающие значки, обеспечивающие дополнительную безопасность в темное время суток.

Участники акции раздадут водителям памятки о том, как максимально обеспечить перевозку детей, и призовут к тому, чтобы День защиты детей стал каждодневной философией для всех.