Тюменские пожарные с детьми разбили цветник

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Цветник разбили пожарные вместе с воспитанниками Успенского детского дома-интерната накануне Дня защиты детей, сообщает региональное управление МЧС.

Пять лет длится дружба между ребятами детского дома и сотрудниками Тюменского МЧС.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Под веселые мелодии из известных мультфильмов и попурри известных эстрадных произведений кипела работа по высадке рассады цветов.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

После высадки цветов грунт ребятишки совместно с пожарными и сотрудниками ВДПО отправились на изучения пожарного автомобиля, оборудования и огнетушителей. Ребята примеряли боевую одежду пожарного, активно фотографировались на фоне пожарной машины. Сотрудники ВДПО показали им, как пользоваться огнетушителем.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В заключение летнего праздника, детишкам показали концерт с участием циркового объединения "Искра" и "ТОНДЕМ", также были вручены подарки от МЧС по Тюменской области, ВДПО и общественного совета при Главном управлении МЧС России по Тюменской области.