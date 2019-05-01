Тюменские пожарные с детьми разбили цветник
Цветник разбили пожарные вместе с воспитанниками Успенского детского дома-интерната накануне Дня защиты детей, сообщает региональное управление МЧС.
Пять лет длится дружба между ребятами детского дома и сотрудниками Тюменского МЧС.
Под веселые мелодии из известных мультфильмов и попурри известных эстрадных произведений кипела работа по высадке рассады цветов.
После высадки цветов грунт ребятишки совместно с пожарными и сотрудниками ВДПО отправились на изучения пожарного автомобиля, оборудования и огнетушителей. Ребята примеряли боевую одежду пожарного, активно фотографировались на фоне пожарной машины. Сотрудники ВДПО показали им, как пользоваться огнетушителем.
В заключение летнего праздника, детишкам показали концерт с участием циркового объединения "Искра" и "ТОНДЕМ", также были вручены подарки от МЧС по Тюменской области, ВДПО и общественного совета при Главном управлении МЧС России по Тюменской области.