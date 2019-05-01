Мозговой штурм в "Точке кипения" - тюменцы решают, как благоустроить Гилевскую рощу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Какой быть Гилевской роще и прилегающим территориям - размышляли общественники и экологи, спортсмены и активные горожане на дизайн-сессии в пространстве "Точка кипения" 31 мая.

Встречу провели после онлайн и оффлайн опроса: почти 2 тыс. горожан высказались о том, как предпочитают проводить время в тюменских скверах и парках. Как выяснилось, большинство тюменцев приходят туда за тишиной, чистым воздухом, остальные виды отдыха набрали меньшее число голосов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Сегодня мы детализируем идеи, высказанные людьми. К концу сессии у нас будет техническое задание на шесть конкретных функциональных зон, которые можно разместить в парке. Мы должны понять, что делать в каждой зоне и как хочется себя в ней чувствовать, с какими предметами и идеями она ассоциируется. Дальше в дело вступят архитекторы и дизайнеры", - рассказала генеральный директор АНО АСК Ольга Петрушина.

Несмотря на благоустройство, в Гилевской роще остались тихие места для птиц и зверей, напомнил руководитель МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефедов, который призвал сохранить этот баланс при реализации идей.

Тюменцы включились в работу, разделившись на группы с условными названиями "вода", "зона тишины", "дети", "туризм и экстрим", "спорт" и "активный отдых".

Те, кто пришли с готовыми проектами, смогли представить их экспертам. Так, представитель детско-юношеской спортшколы Сергей Токмаков предложил создать канал для занятия водными видами спорта на озере Оброчном, который можно использовать почти круглогодично, в том числе и для международных стартов. А представитель молодежной автомобильной ассоциации Валерий Кобозев представил проект строительства современного картодрома для детей и взрослых. По словам ветерана автоспорта, на уже существующей территории для тренировок спортсменам слишком тесно.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Нам важно, чтобы парк был востребован. Это амбициозный проект, территория большая, без широкого круга специалистов ее сложно обустроить. Мы не ограничиваем людей в идеях. Когда к работе подключатся профессионалы, они смогут их либо воплотить, либо на своем уровне переосмыслить, - отметил руководитель "Управления градостроительного планирования" Артем Павлюченко. - На основе полученной сегодня информации мы намерены создать техзадание на разработку архитектурно-градостроительной концепции и плана развития территории. Также планируем разработать бренд-бук, фирменный стиль уже существующей Гилевской рощи. Затем провести открытый архитектурный конкурс на основе пожеланий, разработать проектно-сметную документацию и приступать к реализации".

По предварительным данным, открытый архитектурный конкурс может состояться уже в 2019 году.

Татьяна Ковалева