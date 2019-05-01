Мозговой штурм в "Точке кипения" - тюменцы решают, как благоустроить Гилевскую рощу
Какой быть Гилевской роще и прилегающим территориям - размышляли общественники и экологи, спортсмены и активные горожане на дизайн-сессии в пространстве "Точка кипения" 31 мая.
Встречу провели после онлайн и оффлайн опроса: почти 2 тыс. горожан высказались о том, как предпочитают проводить время в тюменских скверах и парках. Как выяснилось, большинство тюменцев приходят туда за тишиной, чистым воздухом, остальные виды отдыха набрали меньшее число голосов.
"Сегодня мы детализируем идеи, высказанные людьми. К концу сессии у нас будет техническое задание на шесть конкретных функциональных зон, которые можно разместить в парке. Мы должны понять, что делать в каждой зоне и как хочется себя в ней чувствовать, с какими предметами и идеями она ассоциируется. Дальше в дело вступят архитекторы и дизайнеры", - рассказала генеральный директор АНО АСК Ольга Петрушина.
Несмотря на благоустройство, в Гилевской роще остались тихие места для птиц и зверей, напомнил руководитель МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефедов, который призвал сохранить этот баланс при реализации идей.
Тюменцы включились в работу, разделившись на группы с условными названиями "вода", "зона тишины", "дети", "туризм и экстрим", "спорт" и "активный отдых".
Те, кто пришли с готовыми проектами, смогли представить их экспертам. Так, представитель детско-юношеской спортшколы Сергей Токмаков предложил создать канал для занятия водными видами спорта на озере Оброчном, который можно использовать почти круглогодично, в том числе и для международных стартов. А представитель молодежной автомобильной ассоциации Валерий Кобозев представил проект строительства современного картодрома для детей и взрослых. По словам ветерана автоспорта, на уже существующей территории для тренировок спортсменам слишком тесно.
"Нам важно, чтобы парк был востребован. Это амбициозный проект, территория большая, без широкого круга специалистов ее сложно обустроить. Мы не ограничиваем людей в идеях. Когда к работе подключатся профессионалы, они смогут их либо воплотить, либо на своем уровне переосмыслить, - отметил руководитель "Управления градостроительного планирования" Артем Павлюченко. - На основе полученной сегодня информации мы намерены создать техзадание на разработку архитектурно-градостроительной концепции и плана развития территории. Также планируем разработать бренд-бук, фирменный стиль уже существующей Гилевской рощи. Затем провести открытый архитектурный конкурс на основе пожеланий, разработать проектно-сметную документацию и приступать к реализации".
По предварительным данным, открытый архитектурный конкурс может состояться уже в 2019 году.
Татьяна Ковалева