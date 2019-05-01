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В Ишиме открыли знаменитую "железнодорожную" баню

Общество, 19:26 31 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ишимская баня по ул. Путиловской возобновила свою работу. Долгожданное открытие состоялось после капитального ремонта.

Раньше баня находилась в собственности филиала ОАО РЖД "Свердловская железная дорога", была востребована, но ведомство вынуждено было ее закрыть. Администрации города удалось выкупить здание и отремонтировать. Баня будет находиться в ведении муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" и использоваться по своему прямому назначению.

"Всех поздравляю с открытием этого важного социального объекта. Будем продолжать вкладывать силы и средства на его улучшение и модернизацию. Уверен, баня будет служить долго и способствовать оздоровлению горожан и их хорошему настроению", - подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин.

Ремонт выполнило ишимское предприятие "ТюменьСервис", которое выиграло аукцион. Специалисты отремонтировали внутренние сети электро- и теплоснабжения, провели косметический ремонт, заменили теплообменники, тэны в печах-каменках, окна и частично двери, отремонтировали крышу.

По словам директора "Спецавтохозяйства" Александра Якушева, со временем баня будет переведена на локальное отопление газом, что значительно удешевит и расходы на содержание соцобъекта, и стоимость билета.

Баня уже приняла своих первых посетителей, все они довольны новым ремонтом и качеством пара.

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Инна Кондрашкина

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# баня , Ишим , капитальный ремонт

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