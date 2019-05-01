Ямальские предприятия-экспортеры рассчитывают на компенсацию транспортных расходов

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Предприятия-экспортеры Ямала должны получать компенсацию транспортных расходов. Этот и другие вопросы обсуждались на совещании при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе 31 мая, сообщает правительство ЯНАО.

Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" предполагает увеличение объема экспорта в денежном выражении – для каждого региона установлен свой показатель. Ямал должен нарастить оборот экспорта до 6,1 долларов США в 2024 году.

Один из проблемных вопросов при развитии экспорта – высокая стоимость транспортировки товаров. Предложение внести изменения в действующие правила компенсации затрат и включить железнодорожные станции Ямала в федеральный перечень будет направлено в Министерство сельского хозяйства РФ.

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Добавим, мясо оленя Ямал поставляет в Европу с 2008 года. За 11 лет в Швецию, Германию и Финляндию отправлено более 4 тыс. тонн экологически чистого продукта. С 2018 года в округе приступили к освоению нового перспективного направления – экспорту оленьих шкур. Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" поставил в Финляндию 5,5 тыс. шкур. В 2019 году ямальские предприятия планируют экспортировать 13 тыс. шкур.

Ведется работа по выходу на рынок Китайской Народной Республики ООО "Салехардский комбинат", предприятие проходит процедуру сертификации. Ставки будут делаться на консервированную продукцию, которая, по данным социологических исследований, наиболее востребована в северных районах Китая. Поставки планируется начать в 2021 году.