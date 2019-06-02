Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Люди, желающие прожить долгую жизнь и сохранить здоровье, должны отдыхать минимум три недели в году, сообщает РИА Новости.

Калифорнийский университет и Школа медицины при нью-йоркском госпитале Маунт-Синай, провели эксперимент. Сотню женщин в возрасте от 30 до 60 лет отправили в четырехзвездочный отель в Калифорнии. У них взяли кровь до поездки и после, а затем три раза в течение года просили рассказать об их самочувствии. Как оказалось, каникулы благотворно повлияли на психику, так как через неделю отдыха у участниц эксперимента снизился уровень стресса. Кроме того, у них снизилось число биомаркеров, указывающих на старение организма. Положительный эффект сохранялся в течение десяти месяцев.

Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта. Он также снижает эффект от занятий спортом и правильного питания. Люди, которые отдыхали от работы меньше 21 дня, погибали на 37 процентов чаще.

Отмечается, что оптимально отправляться на каникулы каждые 62 рабочих дня. В противном случае человек становится менее сконцентрированным, более агрессивным, а его иммунитет слабеет. При этом слишком долгий отдых также нежелателен. По данным голландских ученых, отпуск длиною более двух недель менее полезен, чем краткосрочный. Одну неделю назвали оптимальной продолжительностью отдыха.