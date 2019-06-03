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3 июня в Тюмени ясно, солнечно, без осадков

Общество, 07:30 03 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 23 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 3 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Ветер в течение дня будет дуть с Запада, вечером переменится на восточный, к ночи на юго-восточный. Его скорость составит 1-3 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным: 750-754 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 22 минуты. Долгота дня составит 17 часов 32 минуты.

Сегодня новолуние, небольшие геомагнитные возмущения.

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