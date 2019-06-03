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В Югре допрошен подозреваемый по факту смертельной аварии с автобусом

Происшествия, 12:18 03 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Расследование уголовного дела по факту ДТП с пострадавшими продолжается в Октябрьском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Водитель пассажирского микроавтобуса допрошен в качестве подозреваемого по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, 27 мая на 181 км автомобильной дороги Ханты-Мансийск - Талинка грузовой автомобиль поворачивал налево. В это время пассажирский микроавтобус, следовавший из окружной столицы в Югорск, начал совершать обгон, выехав на полосу встречного движения. Во время обгона транспортные средства столкнулись и микроавтобус опрокинулся.

В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб, семь человек были госпитализированы. Водители получили незначительные телесные повреждения, от медицинской помощи отказались.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В рамках расследования уголовного дела проверят организатора пассажирской перевозки на предмет наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

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# ДТП , общественнный транспорт , Югра

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