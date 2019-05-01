В дорожной аварии на югорской трассе погиб человек, семеро пострадали

| Фото: группа во "ВКонтакте" vk.com/typical_xm | Фото: группа во "ВКонтакте" vk.com/typical_xm

Один человек погиб, семеро госпитализированы в результате ДТП, произошедшего на 181 км автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Талинка, сообщает управление Следственного комитета России по Югре.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля поступило в ведомство вечером 27 мая, следователи и криминалисты управления выехали на место ЧП в Октябрьский район.

| Фото: группа во "ВКонтакте" vk.com/typical_xm | Фото: группа во "ВКонтакте" vk.com/typical_xm

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

| Фото: группа во "ВКонтакте" vk.com/typical_xm | Фото: группа во "ВКонтакте" vk.com/typical_xm

В рамках расследования уголовного дела проверят организатора пассажирской перевозки на предмет наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.