В дорожной аварии на югорской трассе погиб человек, семеро пострадали
Один человек погиб, семеро госпитализированы в результате ДТП, произошедшего на 181 км автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Талинка, сообщает управление Следственного комитета России по Югре.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля поступило в ведомство вечером 27 мая, следователи и криминалисты управления выехали на место ЧП в Октябрьский район.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В рамках расследования уголовного дела проверят организатора пассажирской перевозки на предмет наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.