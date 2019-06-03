Форум УТРО собрал рекордное количество заявок

| Фото: пресс-служба форума "Утро" | Фото: пресс-служба форума "Утро"

Более 4 тыс. человек подали заявки на участие в форуме уральской молодежи "УТРО", сообщают орагнизаторы.

Потенциальных участников ждет региональный отбор, по итогам которого выберут 1 тыс. 230 участников. Также на "УТРЕ" пройдет грантовый конкурс социальных проектов.

Первая смена стартует 20 июня, ее участниками хотят стать 1 тыс. 558 человек, вторая начнется 25 июня, на нее заявились 2 тыс. 523 молодых людей. Всего на "УТРО" в Тюмени подали заявку 4 тыс. 81 человек. Это рекорд по количеству желающих поехать на форум за последние 5 лет.

Главной тематикой события станет креативный капитал.

"В современном мире человек, который умеет подходить нестандартно к решению проблем, смотреть на обычные вещи по-новому - востребован. На площадках форума будут рассказывать о креативном подходе, который можно применить к любой отрасли. Речь пойдет о главном принципе креативности: максимально выгодный результат, полученный с помощью минимальных затрат", - поделилась заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

На "Утре" будут работать 12 площадок: Урал политический (522 заявок), городской (167 заявок), цифровой (167 заявок), экологичный (187 заявок), предприимчивый (293 заявок), международный (231 заявок), профсоюзный (239 заявок), медийный (425 заявок), творческий (1 113 заявок), трудовой (235 заявок), добровольческий (298 заявок) и патриотичный (204 заявок). На образовательной программе форумчане послушают лекции от федеральных и региональных спикеров, пройдут мастер-классы и интерактивные программы.

Кроме того, для участников в скором времени откроется прием заявок на грантовый конкурс Росмолодежи. Проекты будут приниматься по направлениям: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, инициативы творческой молодежи, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ, туризм, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, укрепление семейных ценностей, молодежные медиа. Гранатовый фонд не ограничен, максимальная сумма на один проект - 3 млн рублей.

Подать заявку на грант могут все зарегистрированные участники в возрасте до 30 лет на сайте АИС Молодежь России.

На форуме будет работать культурная программа (квартирники, КВН, брейн-ринг, киноклуб, спектакли и так далее) и спортивные площадки (йога, турниковый комплекс, баскетбол, волейбол и прочее), а также крытый каток. Территория кадетского училища – 40 тыс. кв. м. Здесь расположатся шатры для образовательных и тематических программ, в честь Года театра они будут носить имена известных театральных деятелей России. Также на площадке будет работать арт-деревня: интерактивные пространства, где можно познакомиться с креативным капиталом уральских регионов, узнать истории великих земляков.

Специально для участников форума создадут приложение, с помощью которого будет работать игровая механика на развитие креативного мышления и социального капитала. В нем нужно будет выполнять задания, за которые начисляются баллы. Их можно обменять на уникальный мерч, а также призы от партнеров. Кроме того, баллы будут начисляться за посещение занятий, спортивную активность и инициативность. А делегация, участники которой наберут большее количество баллов за смену, будет признана лучшей на закрытии форума. Также в приложении появится информация о времени и месте защиты проектов, актуальные новости и подкасты с хедлайнерами форума.

Участниками "УТРА" станут 1 тыс. 230 молодых людей со всего Урала и 50 из других регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Сейчас на форум зарегистрированы 170 молодых людей из 11 государств, среди которых Иордания, Молдова, Шри-Ланка, Гамбия, Болгария, Египет, а также 3 тыс. 911 человек из 73 регионов России

Сейчас потенциальных участников ждет отбор в своем регионе: они пройдут деловые игры и собеседования, самые активные войдут в состав делегации, которая представит свою область или округ, а жителей других регионов будут отбирать заочно по заполненным заявкам. Список участников форума "УТРО" огласят 10 июня на сайте форумутро.рф.