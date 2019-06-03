Лето в Тобольском кремле: гости фестиваля услышат "Оперное-гала"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет в 2019 году 6 июля, сообщает администрация Тобольска.

В этот раз фестиваль представит слушателям программу "Оперное-гала". Участники концерта – Тюменский филармонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков), хоровая капелла тюменской филармонии (художественный руководитель – заслуженный артист России Альберт Мишин) и ведущие солисты Академии оперных певцов Мариинского театра под руководством народной артистки России Ларисы Гергиевой.

"Лето в Тобольском кремле" – один из самых значимых музыкальных фестивалей тюменской филармонии. Под открытым небом возле Софийского двора Тобольского кремля звучит классическая музыка в исполнении симфонического оркестра, исполняются арии из опер, популярные произведения академического жанра.

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" радует тюменцев, тоболяков и гостей города новыми программами вот уже на протяжении 11 лет.

Стоимость билетов - от 300 рублей. Билеты можно приобрести на сайте Тюменского концертно-театрального объединения.