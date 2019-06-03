Водитель "Toyota Altezza" погиб под Сургутом

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии на ул. Объездной в г. Лянтор Сургутского района в ночь со 2 на 3 июня, сообщает ГУ МВД России по Югре.

Предварительно установлено, что водитель "Toyota Altezza" 1997 года рождения выехал на встречную полосу, заехал на левую обочину, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась в правый кювет по ходу движения.

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

В результате ДТП водитель погиб, его пассажир 1995 года рождения получил телесные повреждения, он госпитализирован.

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.