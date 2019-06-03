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Тюменцам напомнили о недопустимости складирования автошин на контейнерных площадках

Общество, 14:52 03 июня 2019

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

О недопустимости выбрасывать и складировать автомобильные покрышки на контейнерных площадках напомнили жителям Тюменской области. Этот вид отходов не относится к твердым коммунальным и подлежит специальной утилизации. Попытка размещения отработанных автошин вместе с ТКО являются нарушением действующих экологических норм и правил, сообщает Тюменское экологическое объединение.

По словам генерального директора Тюменского экологического объединения Константина Фрумкина, автомобильные покрышки относятся к промышленным отходам.

"Резина естественным путем практически не разлагается, при этом выделяет большое количество вредных веществ в окружающую среду. Сжигать ее также запрещено. Сдавать отработанные покрышки необходимо компаниям, которые профессионально занимаются их утилизацией", - подчеркнул он.

Региональный оператор по обращению с ТКО занимается транспортировкой, обработкой и захоронением только твердых коммунальных отходов. Отходы, которые могут причинить вред тем, кто разгружает контейнеры, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке и захоронению ТКО, запрещено размещать в мусорных баках и на контейнерных площадках.

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# мусоропереработка , Тюменское экологическое объединение

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