Урбанисты и архитекторы обсудят культурный облик Тобольска

| Фото: Института «Стрелка» | Фото: Института «Стрелка»

Ведущие архитекторы, урбанисты, социальные предприниматели и городские активисты станут участниками Дней института "Стрелка", которые пройдут в Тобольске 15 и 16 июня.

Бесплатная образовательная программа рассчитана на тех, кто хочет узнать, как устроен город, сообщает пресс-служба СИБУРа.

Местные жители узнают, какими должны быть общественные пространства, как создавать культурные проекты и вовлекать в них местных жителей, а также поделятся успешным опытом реализации низовых инициатив в других регионах. Проект реализуется при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". Организуют его Институт "Стрелка" и СИБУР.

По словам руководителя региональной программы Института "Стрелка" Софьи Соболь, цель программы - показать, что изменения начинаются с жителей и вдохновить их на создание новых городских проектов.

"В Тобольске, как и в любом другом городе, есть место и возможность для создания культурных центров и развития качественных общественных пространств. Именно поэтому программа объединяет в себе публичные лекции от экспертов в области урбанистики, проектирования, архитектуры, дизайна или предпринимательства, а также практические мастер-классы", - рассказала она.

Директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Станислав Каспаров выразил надежду, что новый проект даст дополнительный стимул для развития территорий и объединит неравнодушных жителей.

Мероприятия пройдут в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4). На 15 июня запланированы лекции "Зачем жителю участвовать в благоустройстве своего города", "Просто и понятно: как дизайн-бук изменит облик Тобольска" и "Как создать фестиваль, который изменит Тобольск".

15 и 16 июня пройдет мастер-класс по оживлению культурных пространств Тобольска. С 14 по 16 июня состоится мастер-класс "Глазами подростков: мастер-класс по исследованию города". Публичная часть Дней "Стрелки" в Тобольске завершится бесплатным кинопоказом фильма "Дух Баухауса".

Зарегистрироваться на мероприятие и узнать более подробную программу можно по ссылке.