В Тюменской области лесопожарная обстановка стабилизировалась

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лесопожарная обстановка в Тюменской области спокойная, действующих пожаров в данный момент не зафиксировано, заверил директор регионального департамента лесного комплекса Николай Пуртов.

Он добавил, что силы и средства лесопожарной охраны находятся в полной готовности. Идет мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров по космоснимкам, путем наземного и авиационного патрулирования. "Ситуация с пожарами остро не стоит. Мы прогнозируем снижение площадей возгорания за счет выполняемого комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в том числе противопожарного обустройства лесов, оперативности выявления и тушения лесных пожаров", — поделился Николай Пуртов.

Также директор департамента лесного комплекса Тюменской области рассказал о соглашениях о взаимодействии с другими регионами. "Со всеми регионами заключены соглашения, в рамках которых мы оказываем помощь в тушении лесных пожаров. В этом году 20 десантников уже принимали участие в ликвидации в Курганской области. Если соседние регионы загорятся, и запросят поддержку, в рамках этих соглашений мы будем ее оказывать", — сказал он.

По данным регионального департамента лесного комплекса, с начала пожароопасного сезона в Тюменской области ликвидировали 107 лесных пожаров. В других областях Уральского федерального округа: в Челябинской области ликвидирован 391 лесной пожар, в Свердловской области – 185 лесных пожаров, в Курганской области – 191 лесной пожар.

В 2019 году пик горимости в регионе совпал с аномально жаркой и солнечной погодой в первой половине мая. С 29 апреля по 5 мая было зафиксировано 29 лесных пожаров, с 6 по 12 мая – 45 лесных пожаров. Со второй половины мая класс пожарной опасности начал постепенно снижаться. С 13 по 19 мая зафиксировано 17 лесных пожаров, с 20 по 26 мая – 1 лесной пожар. Начиная с середины прошлой недели пожарная обстановка стабилизировалась, не смотря на высокую рекреационную нагрузку – по области ликвидировано 7 возгораний.

Департамент лесного комплекса Тюменской области напоминает о необходимости соблюдения условий противопожарного режима. Следует воздержаться от посещения лесов, не стоит жечь сухую траву, не разводить костры. О лесных пожарах необходимо сообщать по телефону: 8-800-100-94-00.