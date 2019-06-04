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"Посад сибирских старожилов" в Тобольске готовится принимать гостей

Общество, 09:41 04 июня 2019

ТИАМЗ | Фото: ТИАМЗ

"Посад сибирских старожилов" в Тобольске начнет свою работу 12 июня, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Уникальный деревянный городок с усадьбами, церквями, пристанью и ветряной мельницей воссоздает атмосферу Тобольска XVIII века. Посетители смогут почувствовать себя жителем эпохи Петра I, пройтись по деревянной мостовой, побывать в палатах губернатора Матвея Гагарина, усадьбе Семена Ремезова.

Кроме посещения объекта гости станут участниками квеста, мастер-классов и игр под открытым небом, сделать памятные фото и приобрести памятные сувениры.

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# Тобольск , Тобольский музей-заповедник , экскурсии

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