Тюменский студотряд получит президентский грант на реализацию проекта

| Фото: группа "Тюменский областной студенческий отряд" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский областной студенческий отряд" ВКонтакте

Президентский грант на реализацию проекта "Тюменский десант" получило Тюменское региональное отделение Российских Студенческих Отрядов. Размер гранта составит 932 тыс. 739 рублей, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

Проект "Тюменский десант" реализуется в регионе с 2015 года. Участники студотрядов зимой выезжают в муниципальные образования области для проведения мероприятий.

Как отмечают сами разработчики проекта, в связи с удаленностью территорий от областного центра досуг жителей малых городов и сельских поселений однообразен, недостаточно полезных и познавательных мероприятий, а молодежь мало знает о возможных направлениях обучения.

В ходе встреч с жителями удаленных территорий в рамках "Тюменского десанта" студенты познакомят их со своей деятельностью в отрядах, направлениями работы. Особое внимание уделят патриотическому воспитанию школьников и сохранению исторической памяти о событиях и героях Великой отечественной войны.

При формировании программы для каждой территории учитываются ее особенности. В каждом населенном пункте, куда приезжают "десантники", студенты вместе с подростками чистят от снега территорию около памятников, дворовые территории и крыши домов ветеранов и одиноко проживающих пенсионеров, помогают им наколоть дрова. В школах проходят встречи с местными ветеранами, возложения цветов к памятникам.