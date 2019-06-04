В Свердловской области маньяк осужден пожизненно

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Наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима назначил суд жителю г. Полевой Свердловской области 1970 года рождения за совершение ряда тяжких преступлений, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летнего ранее судимого мужчины без определенного места жительства. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем и изнасилованием), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

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Установлено, что указанные тяжкие и особо тяжкие преступления совершены в декабре 1992 года (один эпизод изнасилования несовершеннолетней), а также в период с декабря 2009 по сентябрь 2014 годов на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Основная часть преступлений совершалась злоумышленником в районе автомобильных мостов и транспортных развязок на территории областного центра. Как правило, нападая на своих жертв, злоумышленник их грабил и совершал в отношении них различные преступления сексуального характера, при этом в ряде случаев подсудимый угрожал своим жертвам убийством. Пострадавшими от действий мужчины стали 12 девушек и молодых женщин. Одна потерпевшая от причиненных ей телесных повреждений скончалась.

Первый установленный преступный эпизод произошел вечером 19 декабря 1992 года, когда злоумышленник, находясь в парке у дома по Сибирскому тракту в Екатеринбурге, изнасиловал и убил несовершеннолетнюю на тот момент девушку 1977 года рождения. Вечером 26 декабря 2009 года местная жительница возвращалась пешком от места работы (от магазина по ул. 40 лет Комсомола в Екатеринбурге), по направлению к станции электропоезда, но по пути безвестно пропала. Тело убитой женщины с признаками насильственной смерти было найдено на территории Октябрьского района Екатеринбурга. В последнем установленном преступном эпизоде подсудимый ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома по ул. Плавильщиков попытался изнасиловать местную жительницу, но потерпевшей удалось отбиться от злоумышленника.

Сотрудники Следственного комитета и полицейские проделали колоссальный объем работы по установлению злоумышленника. Закономерным результатом стало задержание разыскиваемого 11 января 2018 года в г. Полевской. Им оказался местный житель 1970 года рождения ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства, ряда изнасилований и нескольких разбойных нападений к 15 годам лишения свободы. До задержания оофициально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел.