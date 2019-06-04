В Тюменской области выявлено почти пятьдесят двойников должников

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

48 двойников должников было выявлено в Тюменской области в 2019 году, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Ситуации, когда у граждан списываются денежные средства, но у них нет задолженности, происходят в связи с полным совпадением фамилии, имени, отчества и даты рождения должника с его двойником.

Для подтверждения ошибочной идентификации должника приставы рекомендуют явиться лично в 511 кабинет здания управления (Тюмень, ул. Одесская, 84а, к.2) для сверки. Иметь при себе паспорт (копия), СНИЛС (копия) и ИНН (копия). Либо виртуально на сайте Госуслуг прикрепить копии перечисленных документов.

На территории России ведется реестр двойников, в который вносятся данные случаев поступления обращений граждан, что исключает повторную идентификацию двойника как должника.

При подтверждении ошибочной идентификации двойника как должника судебные приставы принимают меры по снятию арестов с имущества и счетов, а также возврату списанных денежных средств.