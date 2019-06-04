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В Тюменской области проходит мобилизационное комплексное учение

Общество, 10:25 04 июня 2019

mil.ru

Комплексное мобилизационное учение проходит в Тюменской области 3-7 июня, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В учении совместно с воинскими частями и военными комиссариатами впервые принимают участие органы исполнительной власти и местного самоуправления. Будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск военного округа с региональными органами исполнительной власти и гражданскими организациями при выполнении задач проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов.

Также определят готовность воинских частей выполнить мобилизационные задания, а военных комиссариатов – провести мобилизационные мероприятия в плановые сроки.

Отметим, что комплексное учение проходит не только в Тюменской области, но и на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областях под руководством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина. В учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, а также граждане, находящиеся в резерве.

Комплексное мобилизационное учение является плановым мероприятием мобилизационной подготовки ЦВО, будет проходить на территории указанных регионов в течение недели и завершится 7 июня.

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# госвласть , Минобороны , учения

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