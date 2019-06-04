Учения по борьбе с пожаром в затопляемой зоне провели в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учения, в рамках которых отработаны действия по ликвидации последствий происшествия на воде и оказанию помощи пострадавшим, прошли в Тюмени 3 июня. В них приняли участие сотрудники 32-го отряда федеральной противопожарной службы, ГИМС, Тюменской областной службы экстренного реагирования, подразделения скорой помощи, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно легенде, огонь распространился в жилом доме с надворными постройками на подтопляемой территории. Огнеборцы на лодке выдвинулись к месту условного возгорания. Пожар потушили за считанные мгновения. Кроме того, во время "паводка" одного из жителей подтопленных домов унесло сильным течением. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования подняли "пострадавшего" на борт судна, доставили на берег и передали работникам скорой помощи.

Водолазная группа ТОСЭР обследовала дно реки: по плану учений не обошлось и без трагических моментов. Деревянный манекен нашли на дне Туры и подняли на поверхность.

Свою мощь продемонстрировали и инспекторы ГИМС, которые устроили погоню за нарушителем правил движения на воде. Нерадивого судоводителя остановили и оштрафован. Его моторную лодку отбуксировали к берегу.

По словам одного из руководителей учений Евгения Шатунова, участники различных структур выполнили поставленные задачи в срок, они действовали профессионально и слаженно. По мнению организаторов тренировки, личный состав 32-го отряда, ГИМС и ТОСЭР готовы к реагированию на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в затопляемой зоне.