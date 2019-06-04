Тюмень украшают цветами-однолетниками

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Посадка первых цветов-однолетников в Тюмени начнется с Восточного округа 4 июня. На бульваре Николая Чукмалдина появится около 20 тыс. "новоселов", сообщает администрация города.

Всего в парках и скверах Восточного округа высадят более 125 тыс. цветов. Он украсят скверы Тружеников тыла, Депутатский, Серебряные ключи, Березовая роща, Победы, Семейный, Льва Ровнина и бульвары им. Анатолия Косухина и Николая Чукмалдина.

Все цветы будут высажены за три недели. Это будут агератум, алиссум, космея, петунья, цинерария, сальвия, шафран, портулак, виола, бегония, феум, лобелия, бархатцы.

Уход за ними по муниципальному контракту будет осуществляться до 15 сентября, а уборка рассады, в зависимости от погодных условий, с 26 сентября по 1 октября.

В Калининском округе первой стали "заселять" особенно любимую жителями аллею Молодоженов. В Ленинском в цветочный наряд оформят арт-объекты: ДНК в сквере Александра Моисеенко и глобус в сквере Гимназистов. Всего в этом округе высадят около 230 тыс. однолетников.