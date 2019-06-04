Более двухсот жителей Тюменской области прошли заочный этап "Цифрового прорыва"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

209 человек в Тюменской области успешно прошли онлайн-тестирование заочного этапа Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Участников ждет следующий этап – очный хакатон, который пройдет 6-7 июля на базе ТюмГУ, сообщает департамент информатизации области.

Хакатон является основным форматом конкурса, это соревнование, на котором специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы создают прототипы цифровых продуктов в команде от трех до пяти человек. В конце мероприятия команды представляют результаты работы в формате презентации перед жюри и демонстрацию рабочего прототипа.

Экспертное жюри будет оценивать работоспособность прототипа, оригинальность заложенной идеи, масштабируемость и возможность внедрения в условиях цифровой экономики, дизайн и его соответствие современным требованиям, эргономичность. Кроме того, будет оцениваться степень проработанности финансовой устойчивости и потенциал тиражирования на рынок.

"Цифровой прорыв" — это всероссийских конкурс для тех, чья работа так или иначе связана с информационными технологиями. Его главная цель – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Призовой фонд конкурса составляет 10 млн рублей.