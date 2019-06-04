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В "Медицинском городе" тюменцев бесплатно обследуют на меланому

Общество, 13:54 04 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День открытого приема состоится в тюменском Медицинском городе 8 июня. Мероприятие посвящено выявлению онкологических заболеваний кожи. Все желающие в этот день смогут пройти обследование в поликлинике Медгорода (ул. Барнаульская, 32) с 9 до 14 часов, сообщает областной департамент здравоохранения.

Любой пациент, имеющий какие-либо образования на кожных покровах, может без направления получить консультацию у врачей-онкологов в удобное время - выходной день.

В поликлинике Медицинского города ежедневно около 20 человек впервые узнают о заболевании злокачественной опухолью. Из-за позднего обращения у каждого четвертого из них опухоль диагностируется в запущенной стадии. Вместе с тем пациенты, кому диагноз установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут многие годы и десятилетия.

Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно, по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Телефон для записи и справок: 52-03-03

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# Медицинский город

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