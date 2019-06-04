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Многодетные семьи Ялуторовска предпочитают индивидуальный дом

Общество, 15:10 04 июня 2019

duma72.ru

Более 400 участков земли под индивидуальное жилищное строительство выделено многодетным семьям Ялуторовска. Об этом депутатам Тюменской областной думы, которые провели в городе выездное мероприятие, сообщил глава города Ялуторовска Вячеслав Смелик.

"В основном участки выделяются в Залинейной части города, где идет активное индивидуальное строительство", - пояснил он.

Претендовать на земельный участок, согласно положению, может семья, проживающая в городе не менее пяти лет, в которой три и более детей до 18 лет, не имеющая уже земельного участка в собственности.

Такая активная застройка приятно удивила председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. "Из 14 тысяч квадратных метров строящегося жилья – около 10 тысяч квадратных метров – это малоэтажные индивидуальные дома", - отметил он.

Борис Олейник

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