Соглашение о модернизации системы непрерывного аграрного образования подписали в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соглашение по реализации проекта "Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области" заключили между собой региональные департаменты агропромышленного комплекса, образования и науки и Тюменский государственный аграрный университет Северного Зауралья на первом региональном аграрном образовательном форуме 4 июня.

По словам заместителя губернатора, директора областного департамента АПК Владимира Чейметова, проект объединит работу по подготовке высококвалифицированных кадров в отрасли.

"Аграрный университет давно работает совместно с предприятиями АПК, профессиональными образовательными организациями, многое уже создано для обеспечения качества аграрного образования, необходима систематизация работы всех участников процесса, единая методология", - отметил Владимир Чейметов.

Семь основных нововведений проекта презентовала ректор аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко представителям органов управления АПК районов области, руководителям аграрных научных учреждений и образовательных организаций. Одно из них - создание регионального аграрного кластера, в который войдут шесть крупнейших предприятий-партнеров проекта, четыре научные организации, шесть профессиональных образовательных организаций и 25 агротехнологических школ.

"С 2014 года вуз участвует в региональной программе "Агропоколение", в 22 школах, в том числе в школе № 69 Тюмени и лицее № 81, ведется работа по профориентации учеников, их обучение в агроклассах. Студенты университета и школьники проходят практику и занятия на таких ведущих предприятиях, как племзавод "Юбилейный", агрофирма "КРиММ", птицефабрика "Пышминская, "Эвика-Агро", у нас есть все необходимые условия для создания единого, непрерывного образования будущих специалистов, начиная с дошкольного возраста и заканчивая трудоустройством после получения профессии", - рассказала ректор.

Как сообщила Елена Бойко, кроме этого в Тобольском и Ишимском многопрофильных техникумах, Голышмановском агропедагогическом колледже, агротехнологическом колледже Ялуторовска, Тюменском лесотехническом колледже и Заводоуковском агропромышленном техникуме будут созданы центры планирования карьеры в АПК.

Первый из центров уже работает в Ишимском многопрофильном центре, пояснил начальник управления профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Руслан Гуляев.

"Центры будут оказывать информационную и методическую поддержку учеников агроклассов, студентов колледжей и техникумов. То есть сопровождать их на всем пути получения профессии и трудоустройства", - рассказал Руслан Гуляев.

После подписания соглашения заместитель губернатора Владимир Чейметов подчеркнул, что первый региональный форум не должен стать единственным.

"Уверен, что поставленные новым проектом задачи нам по плечу. Мы должны создать рабочую систему взаимоотношений по подготовке специалистов агропромышленного комплекса, под конкретные рабочие места на предприятиях области. Система будет совершенствоваться и развиваться, поэтому соглашение бессрочное, а через год, на втором форуме мы сможем обсудить все первые итоги общей слаженной работы, внести новые предложения. Эта система уже разработана и воплощается в жизнь, сегодня мы просто оформили отношения официально, чтобы все участники проекта понимали свою ответственность за будущее АПК региона", - заключил он.

Ирина Кургузова