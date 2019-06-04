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Чьим именем будет назван шатер на форуме УТРО

Общество, 17:10 04 июня 2019

фото Молодежного театрального центра Космос

Имя для шатра Тюменской области, который установят на молодежном форуме YТРО-2019, выбирают тюменцы.

УТРО-2019 пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены: 20-25 июня — региональная и 25-30 июня — федеральная.

По словам организаторов, в Год театра решено выбрать человека, имя которого связано с театром и назвать в его честь шатер. Все шатры на форуме будут названы именами театральных деятелей.

Тюменцам предложили несколько знаменитых имен, среди них: актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР, уроженец Тобольска Александр Абдулов, актер театра и кино Владимир Высоцкий, советский театральный актер, режиссер, актер тюменского драмтеатра Георгий Дьяконов-Дьяченко, народный артист СССР Олег Табаков, народный артист РСФСР Андрей Миронов и русский театральный режиссер Всеволод Мейерхольд.

На сегодняшний день лидером голосования является Владимир Высоцкий.

Кристина Шехирева

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# молодежь , УТРО , форум

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