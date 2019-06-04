В Тюмени до конца лета появится мультицентр "Контора пароходства"

| Фото: из группы "Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень" во ВКонтакте

Открыть мультицентр "Контора пароходства" планируют в отреставрированном здании конторы пароходства и склада тюменского купца А. В. Колмакова на набережной в Тюмени до конца лета. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала куратор проектов мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова.

По ее словам, открытие будет представлять собой марафон событий тюменских креативных создателей при поддержке федеральных партнеров.

"Контора пароходства" — это event-площадка для проведения городских событий любого формата. А также место коммуникации, создания новых идей и объединения людей креативных профессий. Как рассказала Юлия Каргаполова, в "Конторе пароходства" запланировано размещение выставочного пространства, кафе, залов для проведения мероприятий.

"Команда мультицентра запустит программу развития креативных индустрий. Например, летом пройдет фестиваль уличного искусства "Морфология улиц", а также КИТ-пикник — летний фестиваль, совмещающий образовательную программу и пикник", — поделилась куратор проектов мультицентра "Моя территория".

Инна Пахомова