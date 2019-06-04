Первый региональный аграрный образовательный форум прошел в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Современный агропромышленный комплекс диктует иные требования к подготовке и уровню специалистов, приходящих в отрасль. Такое мнение высказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов на первом аграрном образовательном форуме Тюменской области 4 июня.

По его словам, нужно слаженно работать на всех ступенях формирования специалистов, начиная от школьного и дошкольного образования и до работающего профессионала, который на предприятии постоянно совершенствует технологический процесс производства. "Модернизация существующей системы аграрного образования позволяет организовать сквозные учебные программы на всех этапах", - подчеркнул Владимир Чейметов.

Форум, который прошел в государственном аграрном университете Северного Зауралья, собрал более 200 участников. Перспективы совместной работы по реализации проекта на совещаниях обсудили руководители органов управления АПК муниципальных районов, профессиональных и общеобразовательных организаций, представители ТОГИРРО, аграрных научных учреждений.

Важность совместного совершенствования агрообразования в регионе отметил и председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин. "В подготовке специалистов для сферы АПК в последние годы много сделано. Это результат заинтересованности в развитии отрасли властей, системы образования и предприятий. Только в этом году 100 ялуторовских ребят получили первые профессиональные свидетельства, окончив агроклассы, а это уже шестой выпуск агротехнологического колледжа. Кто-то поступит в вуз, кто-то пойдет на производство, но эти юноши и девушки уже мотивированы на работу в сельском хозяйстве, у них есть интерес, желание стать профессионалами", - сказал он.

После обсуждения основных направлений регионального образовательного проекта участники форума посетили Институт прикладных аграрных исследований и разработок аграрного университета.

Еще одним направлением форума стала работа с будущими специалистами сферы. Более 100 учеников из 36 школ районов юга области и лицея № 81 Тюмени посетили шесть мастер-классов, подготовленных вузом и агротехнологическим колледжем.

На площадке агротехнологического колледжа, где создан центр непрерывного образования Тюменской области, ребята смогли выступить в роли экспертов. Они определяли качество сельскохозяйственной продукции, проведя химические исследования на количество нитратов, кислотности. На другой площадке с помощью овоскопа оценивали свежесть яиц и учились определять породы кур.

Как рассказал руководитель центра непрерывного аграрного образования Тюменской области Евгений Губин, в рамках проекта "Агрообразования" подобные интересные кейсы и игры разработаны для детей любого возраста. "Небольшие профориентационные программы мы реализуем и в детских садах. Например, в агросадике в Старом Кавдыке мы создаем флорариумы: малыши сами садят растение в аквариумы, вносят удобрения и смотрят за тем, как оно растет. Для ребят старше 6 класса разработаны элективные курсы, а уже для старшеклассников – предпрофессиональные программы с получением удостоверения тракториста, овощевода, слесаря по ремонту сельхозмашин", - сообщил Евгений Губин.

После мастер-классов участники форума из школ посетили музей общей биологии при вузе, три основных лаборатории агробиотехнологического центра, а также получили первые уроки вождения сельхозтехники.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Кургузова