Эксперты назвали самые полезные ягоды

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Брусника и голубика являются самыми полезными ягодами, сообщает РИА Новости мнение опрошенных экспертов.

По словам сотрудника отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФИЦ питания и биотехнологии Владимира Пилипенко, с точки зрения пользы первое место занимают те ягоды, которые не культивируются.

"В связи с тем, что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной. То есть продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается, и, что очень важно, он очень сильно отличается с точки зрения химического состава", - рассказал врач-гастроэнтеролог.

Врач-диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что в целом ягоды очень полезны и богаты витаминами и микроэлементами, такими, как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь, селен. Они могут благотворно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживать иммунную систему, а также замедлять процессы старения.

"Много информации, что ягоды вредно есть диабетикам, но если анализировать их состав, то это совершенно не так – углеводов небольшое количество, много клетчатки, несмотря на то, что это водянистый продукт. Из-за этого не происходит пикового повышения сахара в крови, поэтому ягоды можно употреблять пациентам с сахарным диабетом", - рассказала Ливанцова.

Эксперты утверждают, что для положительного эффекта для здоровья ягоды следует употреблять как минимум три раза в неделю, хотя есть их можно ежедневно по 100-120 граммов. Чтобы добиться максимального эффекта для организма, лучше не отдавать предпочтение какому-то одному конкретному виду ягод, а смешивать их или чередовать. Отказаться от них стоит во время ужина, потому что ягоды могут повышать аппетит.

Противопоказанием к употреблению ягод, по словам гастроэнтеролога, являются проблемы, связанные с воспалительными заболеваниями кишечника, панкреатит, гастрит и язва, кроме того ягоды нельзя употреблять людям, которые перенесли операцию по удалению желудка или части тонкой кишки.